Жительницу Омской области, укравшую у экс-мужа 3,5 тысячи рублей, отправили в колонию

Жительницу Тары отправили в колонию общего режима. Фото: Архив "КП"

На днях мы писали о мягком приговоре, вынесенном водителю, по вине которого погибли 4 человека, в том числе маленький ребенок. Ему назначили всего 2,5 года в колонии-поселении.

А в Тарском райсуде, напротив, вынесли суровый приговор местной жительнице, укравшей у бывшего мужа 3,5 тысячи рублей. Впрочем, в решении есть объяснение этому.

– При назначении наказания суд учел наличие у подсудимой опасного рецидива, поскольку она совершила кражу, имея судимость за совершение тяжкого преступления, – сообщает пресс-служба Тарского городского суда. – Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.