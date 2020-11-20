Омич заработал на «Ниву», воруя скот с местных ферм

За кражу скота омичу грозит колония. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские раскрыли серию краж скота с ферм в Омской области. Пострадали подворья в 4 районах.

В пресс-службе УМВД рассказали, что обычно животные пропадали с небольших подворий, расположенных в 2-3 километрах от населенных пунктов. На одной из них даже был сторож, но кража пришлась на пересменку, когда за животными никто не присматривал. Похищенный скот всегда забивали в лесу неподалеку. Каждый раз полиция находила эти места и следы автомобиля рядом.

Оказалось, что к кражам причастен 52-летний омич, проживающий на Левобережье. Мужчина уже был судим за кражу скота и недавно освободился. Его заметили на одном из рынков, торгующим свежим мясом. Оказалось, что после освобождения омич решил продолжить свою деятельность. Он выезжал в районы Омской области, разведывал расположение ферм, изучал их режим работы. Денег от продажи похищенного мяса хватило, чтобы сменить старенький ВАЗ-2101 на "Ниву", чтобы удобнее передвигаться по дорогам области.

Как рассказали в полиции, от действий вора пострадали фермы в Любинском, Саргатском, Тюкалинском и Марьяновском районах, а общий ущерб составил около 246 тысяч рублей. На омича завели 4 уголовных дела по статье "Кража". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.