В Омске накрыли сеть крупных салонов красоты, работавших нелегально

На мошенников вышли полицейские. Фото: Архив "КП"

Как выяснилось в результате оперативной работы сотрудников регионального УМВД, в Омске работала целая сеть салонов красоты, не имевших права оказывать медицинские услуги. Ее организатор сейчас находится в федеральном розыске. Всего к афере, по данным следствия, причастны 15 человек.

– Органами предварительного следствия установлено, что в 2013-2017 годы организатор преступной деятельности зарегистрировал ряд юридических лиц, включая ООО «Источник красоты», ООО «Афродита», ООО «Ника» и другие с целью организации сети учреждений, действующих под видом медицинских центров, оказывающих лечебные и косметологические услуги.

При этом клиентов вводили в заблуждение, рассказывая, что оказывают им «медицинские услуги». Правда, «диагностику» проводили бытовыми диагностическими приборами.

Потрепевшими по делу признаны 79 человек. В общей сложности они отдали «косметологам» более 7,5 млн рублей.

Фигурантов будут судить за мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц.