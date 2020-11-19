На пожаре в Омской области пострадала мать с детьми

В Омской области из пожара спаслись двое малолетних детей.

В Омской области минувшей ночью произошел серьезный пожар. В селе Яман Крутинского района в доме на несколько квартир загорелась одна из них. Пожарных вызвали быстро, но огонь успел захватить большую площадь квартиры.

Как сообщают в пресс-службе МЧС, еще до прибытия пожарного расчета на улицу самостоятельно смогла выбраться 27-летняя женщина с двумя детьми 7 и 11 лет. Они получили травмы. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Возгорание удалось потушить за полчаса. Огонь повредил отделку квартиры и имущество на 98 квадратных метрах. Серьезно пострадали и 24 квадратных метра крыши, которую теперь придется заменить.