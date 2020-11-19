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Общество

В мэрии ответили недовольным выделенными полосами омским водителям

Омич опубликовал официальный ответ на запрос
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Выделенные полосы для общественного транспорта заработали совсем недавно.

Выделенные полосы для общественного транспорта заработали совсем недавно.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Недавно на нескольких участках центральных омских магистралей появились выделенные полосы для движения общественного транспорта. Омичи, предпочитающие личные авто, активно выражали недовольство в соцсетях тем, что из-за этой меры будут образовываться большие пробки. Один из водителей обратился в администрацию с жалобой на пробки. В департаменте транспорта ему ответили, что проводят работы по улучшению дорожной ситуации, но делают акцент прежде всего на общественном транспорте.

Омичу официально ответили представители департамента транспорта.

Омичу официально ответили представители департамента транспорта.

Фото: ВКонтакте

- Организация полос для общественного транспорта давно назревший и необходимый шаг, позволяющий улучшить работу общественного транспорта в условиях плотного движения. Жители Омска получают выгодную альтернативу стоянию в пробках, а значит, у них становится меньше причин использовать для поездок личный автомобиль, - объяснили появление выделенок в дептрансе.

Также в администрации заверили, что проводят мониторинги движения и регулируют работу светофоров, чтобы нормализовать движение на улице Лукашевича.