В мэрии ответили недовольным выделенными полосами омским водителям

Выделенные полосы для общественного транспорта заработали совсем недавно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Недавно на нескольких участках центральных омских магистралей появились выделенные полосы для движения общественного транспорта. Омичи, предпочитающие личные авто, активно выражали недовольство в соцсетях тем, что из-за этой меры будут образовываться большие пробки. Один из водителей обратился в администрацию с жалобой на пробки. В департаменте транспорта ему ответили, что проводят работы по улучшению дорожной ситуации, но делают акцент прежде всего на общественном транспорте.

Омичу официально ответили представители департамента транспорта. Фото: ВКонтакте

- Организация полос для общественного транспорта давно назревший и необходимый шаг, позволяющий улучшить работу общественного транспорта в условиях плотного движения. Жители Омска получают выгодную альтернативу стоянию в пробках, а значит, у них становится меньше причин использовать для поездок личный автомобиль, - объяснили появление выделенок в дептрансе.

Также в администрации заверили, что проводят мониторинги движения и регулируют работу светофоров, чтобы нормализовать движение на улице Лукашевича.