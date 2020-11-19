Названы новые правила госпитализации омичей с ковидной пневмонией

Если скорая помощь приезжает и оценивает состояние пациента как тяжелое, он теперь сразу же попадает в стационар. Фото: Артем КИЛЬКИН

В омские ковидные больницы госпитализировать пациентов будут по-новому. Больные, которые находятся в тяжелом состоянии, теперь в приоритете. Делать КТ и только по его итогам класть в стационар больше не станут. Планируется, что там врачи могут снизить количество летальных случаев.

- Если скорая помощь приезжает и оценивает состояние пациента как тяжелое, он сразу же попадает в стационар. И уже на госпитальном этапе в стационаре проводится весь набор лабораторных и инструментальных исследований, в том числе рентгенография органов грудной клетки, - рассказал министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский.

Кстати, решено и развести потоки пациентов в медучреждениях, где проводят КТ.

- Мы разделили по времени в КТ-центрах потоки пациентов, поступающих от поликлиник, и поступающих бригадами скорой помощи. Здесь пересечения на сегодняшний день нет, - добавил министр.