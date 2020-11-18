В Омске снова зафиксировали вредные выбросы сероводорода

Выбросы обнаружила передвижная эколаборатория. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне 17 ноября в Омске снова зафиксировали превышение опасных вбросов в атмосферу. На этот раз в воздухе обнаружили превышение содержания сероводорода. Его зафиксировала передвижная лаборатория, о чем в официальной группе в соцсетях сообщили минприроды.

- 17 ноября был организован выезд экологической лаборатории. Замеры проводились в Советском округе Омска. Передвижная эколаборатория зафиксировала превышение сероводорода (1,37 ПДК), - написали в ведомстве.

Отреагировать должны в Росприроднадзоре, куда передали информацию о загрязнениях. Стоит отметить, что в последнее время сообщения о неприятных запахах от омичей стали поступать гораздо реже.