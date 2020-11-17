Министр Александр Мураховский рассказал, сколько омичам приходится ждать скорую

При этом чиновник признал, что иногда вызовы переносятся на следующий день. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

На встрече губернатора с новым омским министром здравоохранения Александром Мураховским разговор зашел о работе скорой помощи. Глава минздрава считает, что служба 03 справляется со своей работой. Но при этом признал: перенос вызовов на следующий день иногда все же случается.

- Среднее время прибытия скорой по пневмонии – 99 минут. Не 20 минут, конечно, как в мирное время, но и не сутки-двое и не пять часов, - заявил Мураховский.

По его словам, хватает в ковидных больницах и коечного фонда. В регионе развёрнуто 3610 ковидных коек. На утро было 45 свободных.

- На сегодняшний день открыли 120 коек в кустовых ЦРБ как Тара, Калачинск, Исилькуль, Тюкалинск, Большеречье, - добавил глава омского минздрава.