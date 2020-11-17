Стало известно, сколько свободных ковидных коек было утром в омских больницах

Глава омского минздрава заверил, что с коечным фондом в регионе все в порядке. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор поинтересовался у нового министра здравоохранения о ситуации с коечным фондом. Глава минздрава Александр Мураховский сообщил, что в регионе развёрнуто 3610 ковидных коек. На утро было 45 свободных коек.

- Мы разработали механизм выписки и перевода пациентов с установленным диагнозом COVID-19, которые по состоянию здоровья более не нуждаются в интенсивной помощи, из ковидных стационаров в горбольницу № 7, Госпиталь для ветеранов войн и роддом № 5, где в общей сложности развернули 500 коек, - рассказал глава омского минздрава.

По словам Мураховского, 120 коек размещены в крупных районных больницах. В них будут свозить пациентов со всего региона.

Предусмотрено, что пациенты с симптомами пневмонии, в том числе с COVID-19 в тяжёлом состоянии доставляются непосредственно в лечебное учреждение без прохождения компьютерной томографии. На вчерашний день таких пациентов было 17.