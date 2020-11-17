Новый министр здравоохранения сообщил, когда омичи смогут бесплатно получать лекарства от ковида

Глава минздрава Александр Мураховский провел рабочую встречу с омским губернатором. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Губернатор Александр Бурков провел рабочую встречу с новым главой минздрава Александром Мураховским. Они обсудили главные текущие вопросы омской системы здравоохранения.

- Понятно, что в тяжелое время с колес включаться в процесс непросто. Тем не менее, для омской системы здравоохранения вы человек не новый, - начал встречу Александр Бурков.

Он напомнил, что в планах было создание единой информационной базы лекарств в Омске и сельских районах. Губернатор поинтересовался, как дела с медикаментами обстоят сейчас.

- Произведен расчет потребности в лекарственных препаратах для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении. Общая сумма федеральных средств составляет 72 млн. рублей. Деньги пришли. Осуществляется закупка первых партий лекарственных препаратов. Заключены договоры, - доложил Александр Мураховский.

По его словам, если поставщики лекарств не подведут, то уже с 27 ноября омичи смогут получать препараты для лечения COVID-19 бесплатно.