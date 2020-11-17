Омские пожарные спасли двух человек из горящей квартиры

В пожаре серьезно пострадала только одна квартира. Фото: ВКонтакте

Сегодня в соцсетях появились пугающие кадры из квартиры в жилом доме на улице Лермонтова после пожара. Огонь полыхал по всей площади квартиры и серьезно повредил имущество. К счастью никто из людей не пострадал. Он возгорания удалось спасти и соседние квартиры.

В пресс-службе МЧС рассказали, что помощь при эвакуации из горящей квартиры понадобилась двум омичам. 40 жителей подъезда смогли выйти сами еще до прибытия пожарных. Чтобы справиться с пожаром понадобилось 45 минут, 5 машин и 21 человек. По предварительной версии причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Фото: ВКонтакте

Об этом говорят и очевидцы в комментариях. Они предположили, что причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

- Женщина в алкогольном опьянении уснула с сигаретой, впоследствии чего загорелся диван в ее комнате, ну и там все остальное начало гореть. Все живы, даже животных спасли с секции, - написали очевидцы в комментариях.