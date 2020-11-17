В Омске по вине пьяного водителя грузовик влетел в трактор

Водителя грузовика осудили на 7 лет колонии.
Фото: Архив "КП"
В Омской области вынесли приговор 42-летнему местному жителю, по вине которого погиб человек.
Все произошло 4 июня. По данным обвинения, водитель грузовика ехал по дороге Омск – Одесское – граница Республики Казахстан в направлении села Одесского.
Мужчина был пьян, поэтому в какой-то момент он не справился с управлением и влетел в двигавшийся по трассе трактор. Управляющий им 21-летний молодой человек погиб на месте.
Во время следствия водитель грузовика полностью признал свою вину.
– Одесский районный суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 9 месяцев, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Кроме того, виновнику ДТП придется выплатить семье погибшего компенсацию в 1,5 млн рублей.