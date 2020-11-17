В транспорт без маски обещают не пускать. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще с весны в Омске действует масочный режим. Соблюдают его не все: каждую неделю власти ловят и штрафуют нарушителей. Накануне поймали 21 сибиряка без маски. За соблюдением масочного режима в транспорте следят кондуктор и водители. Омичам дали совет, как правильно носить маску в автобусах. В салон пассажиры уже обязаны заходить в ней.

- Надеть маску нужно на остановке общественного транспорта. Пассажир должен садиться в транспорт уже защищенным. Средство индивидуальной защиты должно полностью закрывать рот и нос. Если маска надета неправильно, это нарушение, - сказал начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами министерства региональной безопасности Омской области Юрий Чистяков.