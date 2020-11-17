Омичка отсудила у соседки больше 100 тысяч за затопленную квартиру

Омичка отсудила в Первомайском суде больше 100 тысяч за затопленную квартиру

Неприятность произошла в одной из квартир по улице Заозерная. Там у одного из жильцов прорвало трубу. В итоге водой залило квартиру этажом ниже. У соседки вода заполнила натяжные потолки на кухне и в зале, намокли линолеум и мебель. Владельцам квартиры пришлось делать ремонт.

В итоге жильцы подсчитали убытки и с чеками отправились в Первомайский суд. Они потребовали от соседки возместить ущерб. Суд в итоге удовлетворил иск, но сумму снизил. Ответчица должна была выплатить 105 тысяч, но платить не спешила. Пришлось подключаться судебным приставам. Они выяснили место работы ответчицы. В итоге работодатель несколько месяцев удерживал часть зарплаты омички. Только так хозяевам залитой квартиры удалось получить положенные им деньги.