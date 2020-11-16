В Омске от коронавируса умер еще один врач

Вадиму Гаврик у было всего 65 лет.

На 66-м году жизни скончался анестезиолог-реаниматолог ГКПБ имени Солодникова Вадим Гаврик. Об этом на своей странице в Instagram сообщил его сын Игорь.

– 12 ноября 2020 года ушел из жизни мой отец, врач высшей категории Гаврик Вадим Петрович. Заключение о смерти – COVID-19, – написал Игорь Гаврик. – ПАПА!!!! 65 лет, да мы с тобой еще как минимум лет 15 активно бы в деревне пожили, строили, рыбачили на новых озерах... Я очень сильно тебя люблю – это только между отцами и сыновьями. Ты спасал жизни людей всю жизнь – врач и мой отец.

Вадим Гаврик отдал медицине 42 года. После окончания вуза начинал участковым врачом. Потом без малого два десятилетия проработал анестезиологом в ГБ-1 имени Кабанова. С 1998 года был анестезиологом-реаниматологом в ГКПБ имени Солодникова.