Полицейский в Омской области подделал документы и привлек односельчанина к ответственности

Что толкнуло полицейского на преступление будут выяснять следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Инцидент произошел в Горьковском районе Омской области. Местный участковый составил липовый протокол на односельчанина и привлек его к административной ответственности за появление в пьяном виде в общественном месте.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что к ним обратился житель Горьковского района, утверждавший, что подобных правонарушений не совершал. В ходе опроса свидетелей и понятых было установлено, что никто из них обвиняемого в указанное время не видел и подписей в документах не ставил. Прокуратура обратилась в суд, чтобы аннулировать ранее вынесенный сельчанину приговор. Рассмотрев все доказательства, суд удовлетворил требования прокуратуры.

В следственном комитете уже возбудили уголовное дело в отношении участкового за фальсификацию документов. Расследование этого дела находится на контроле у прокуратуры.