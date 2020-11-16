В аварии с пассажирским автобусом в Омске пострадала 7-летняя девочка

В обстоятельствах произошедшего будут разбираться в ГАИ. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

О ДТП с участием пассажирского транспорта стало известно накануне. Днем, около 14:45 в Госавтоинспекцию сообщили о столкновении пассажирского автобуса и легковой машины.

По данным ГИБДД, авария произошла на улице Лизы Чайкиной. "ПАЗ", следовавший по маршруту №20, под управлением 46-летнего водителя не выдержал безопасную дистанцию и врезался в "Хендай 30i". За рулем иномарки была женщина 38 лет, она перевозила свою 7-летнюю дочь.

После столкновения помощь медиков понадобилась только ребенку. Девочку отвезли в больницу. Окончательные обстоятельства произошедшего установят после проверки.