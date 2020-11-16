Омичи даже в середине ноября умудряются находить грибы в лесах

Омичи находят грибы даже в середине ноября. Фото: «Грибы. Грибники Омска и Омской области»

Удивительные открытия на просторах интернета может сделать человек, далекий от сбора грибов. Как выяснилось, даже в Омской области в середине ноября можно вернуться из леса с добычей. Фотографиями «улова» его счастливые обладатели делятся в соцсетях.

Оказалось, что сибирские вешенки, настолько суровы, что накрывшая регион метель оказалась им только на пользу. Слой снега защитил их от мороза.

Один из подписчиков паблика «Грибы. Грибники Омска и Омской области» выложил фото грибов, найденных 11 ноября.

– Знакомый собирал вешенки и в декабре. Снегоступы на ноги – и в путь! – рассказывает другой комментатор Анна Рыжих.

– Вешенки, – поддерживает Елена Завьялова. – Всем рекомендую мариновать с морковкой по-корейски. Рецепт смотрела в интерете.

Наметанному глазу грибников каким-то неведомым способом удается обнаружить посреди белой земли такие вот «подснежники». Впрочем, стоит добавить, что трюк выполняется профессионалами и без специальной подготовки повторять его не стоит.