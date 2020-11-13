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Губернатор объяснил, почему омичи часами не могут дождаться скорой

Служба скорой помощи работает на пределе
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Служба скорой помощи работает на пределе.

Служба скорой помощи работает на пределе.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Омичи неоднократно жаловались на то, что скорую помощь приходится ждать часами. При этом к самим врачам пациенты относятся с пониманием. В пандемию у них шквал звонков.

Проблему отрицать глава региона не стал. И назвал главные причины, по которым так происходит.

- Действительно, скорую приходится долго ждать из-за увеличения количества вызовов. Плюс болеют сами врачи - стало меньше бригад скорой, - сказал Александр Бурков в эфире "Россия-24". - Для этого мы привлекаем в стационары и поликлиники студентов и ординаторов нашей медицинской академии. Ординаторы работают и в красной зоне, привлекли и преподавателей медицинского университета. Выделили нашим врачам машины из автопарка омского правительства.

Александр Бурков заявил, что ситуация с коронавирусом в Омской области сложная. Но регион в федеральной помощи не нуждается.