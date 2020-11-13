«Через неделю, надеюсь, сможем бесплатно давать лекарства омичам, болеющим на дому»: Губернатор признал дефицит медикаментов

Омичи готовы ехать в аптеки на другой конец города в поисках нужных таблеток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский губернатор оценил эпидемиологическую обстановку в регионе. Ситуацию с коронавирусом Александр Бурков в эфире Россия-24 назвал сложной, но управляемой. Региону сейчас, по его мнению, федеральная помощь в борьбе с пандемией не нужна. А вот дефицит нужных лекарств в Омске губернатор признал. По его словам, здесь "есть большие сложности".

Александр Бурков признался: чтобы решить этот вопрос, приходится задействовать личные связи.

- То, что касается стационаров, там больших проблем с лекарствами нет – все есть. А то, что касается средств для амбулаторного лечения, средства из федерального бюджета получены, но мы работаем сегодня по приобретению этого лекарства. Вот здесь большие сложности, как и в целом по стране, - подчеркнул омский губернатор. - Потому что у дистрибьюторов лекарств нет. У производителей они расписаны на длительный период, но приходится работать на личных связях – напрямую с каждым производителем.

Как рассказал губернатор, сейчас в Омской области формируется сегодня отдел лекарств для амбулаторного лечения.

- Надеюсь, через неделю сможем бесплатно предоставлять лекарство для тех, кто болеет на дому, - добавил Александр Бурков.