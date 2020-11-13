Омские врачи рассказали, почему не нужно делать КТ всем заболевшим

За время пандемии медики многое узнали о новом вирусе — COVID-19. Теперь врачи настоятельно рекомендуют не делать компьютерную томограмму в первые дни заболевания, а лишь на 6–7-й день и исключительно по показаниям. При первых признаках заболевания начинать лечение нужно с противовирусных препаратов, коронавирус антибиотиками не лечится. Об этом в студии ГТРК «Иртыш» рассказали заведующая кафедрой фармакологии, клинической фармакологии ОмГМУ Стелла Фоминых и главныи специалист по лучевои диагностике неотложных состоянии областного минздрава, заведующая отделением лучевои диагностики БСМП № 1 Галина Доровских.

- Коронавирус — один из респираторных вирусов. Чудо-пилюли ни для кого в мире не существует. Но есть средства широкой противовирусной защиты. Один их таких — интерназальный интерферон альфа. Еще есть циклоферон, эргоферон. Эти препараты принимают, когда еще нет верификации и мы хотим помочь нашему иммунитету справиться с вирусом, — порекомендовала Стелла Фоминых.

Но вместе с приемом этих препаратов при первых признаках заболевания нужно обратиться за консультацией к врачу. И уже он после проведения осмотра и обследования назначит лечение.

Заведующая отделением лучевои диагностики БСМП №1 Галина Доровских отметила, что за время работы в условиях пандемии медики пришли к выводу, что проведение компьютерной диагностики в первые дни заболевания вообще неоправданно.

- Раньше КТ делали в первый, второй, третий день заболевания, но сейчас мы понимаем, что этого делать не стоит. Те изменения, которые мы видим в легких, в основном появляются на шестой — одиннадцатый день. Именно это является оптимальным временем для проведения исследования, — пояснила Галина Доровских.

При этом врач подчеркнула, что КТ не подтверждает наличие вирусной инфекции, а лишь показывает степень изменений в легких. Точно определить, чем вызваны эти изменения, компьютерная томография не может. Подтвердить диагноз может только специальное исследование.

После проведенного лечения контрольное КТ можно делать через три-четыре месяца, не ранее. Но если человек чувствует себя хорошо и нет сопутствующих заболеваний, то дополнительно облучаться врачи не рекомендуют.

Реабилитация после перенесенного заболевания может длиться несколько месяцев. В это время врачи советуют делать активную гимнастику, больше времени проводить на свежем воздухе и принимать витамины. Но злоупотреблять ими нельзя.

- Сейчас, в ноябре, мы потребляем овощи и фрукты, выращенные в нашей географической зоне, у нас нет дефицита моркови, лука, петрушки, капусты. Если нет тяжелых заболеваний кишечника, цирроза печени, вирусного гепатита, у нас все прилично с витаминным обменом. Гипервитаминоз С может привести к панкреатиту, сахарному диабету, кальцинозу. Гипервитаминоз Д может привести к кальцинозу внутренних стенок сосуда, к ранним инфарктам и инсультам. Гипервитаминоз еще более опасен, чем авитаминоз, — уверена Стелла Фоминых.

Только если врач назначает витамины, можно их принимать. Но сейчас, даже при пандемии, в этом нет смысла. Поддерживать организм нужно весной.

Фото: скриншот vesti-omsk.ru