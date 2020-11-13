На «трассе смерти» под Омском фура улетела в кювет

Водитель фуры не справился с управлением. Фото: vk.com

Очередная серьезная авария произошла на трассе под Омском, которую уже прозвали все водители дорогой смерти. Машины здесь бьются очень часто.

В этот раз все случилось на 555-м километре трассы «Тюмень – Омск». На дороге около одного из сел Любинского района столкнулись сразу три машины. В результате ДТП фура улетела в кювет и завалилась набок. О пострадавших ничего не сообщается.

Известно, что аварию спровоцировали неблагоприятные погодные условия. Сначала шел мокрый снег, а потом немного подморозило. Образовалась гололедица. На скользкой дороге один из водителей не справился с управлением. В итоге произошло тройное ДТП.