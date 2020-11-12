Дорожник выстрелил в омича, сделавшего замечание его работе

Дорожника, который выстрелил в прохожего, ограничили в свободе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске вынесли приговор по делу дорожного рабочего, который стрелял в прохожего. Его признали виновным и на полгода ограничили свободу.

Как гласит версия суда, 17 января 2020 года на улице Бородина во время уборки снега к дорожникам подошел омич, чтобы снять их работу на камеру, и стал давать советы. Разгорелся конфликт в ходе которого подсудимый достал 9 миллиметровый пистолет, который носил с собой и выстрелил в прохожего.

Мужчина остался жив, а вот рабочий свою вину так и не признал, заявляя, что действовал в рамках самообороны. Первомайский суд несмотря на это признал 57-летнего мужчину виновным и приговорил к 6 месяцам ограничения свободы.