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Общество

В Омске ПФР дважды проиграл суд наследникам ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Родственники смогут получить положенные им выплаты
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Суд обязал ПФР назначить выплаты наследникам ликвидатора.

Суд обязал ПФР назначить выплаты наследникам ликвидатора.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спор возник между Пенсионным фондом и омичкой, которая не смогла получить ежемесячные выплаты на детей. Их дедушку посмертно в 2006 году признали ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Его дети и внуки имели право на льготы и ежемесячные выплаты, как родившиеся в первом и втором поколении в семье облученного. Омичка обратилась в пенсионный фонд, чтобы получить выплаты для детей, внуков ликвидатора, но ей отказали. Тогда женщина пошла в прокуратуру.

В пресс-службе ведомства сообщили, что рассмотрели жалобу и направили в суд иск о признании отказа недействительным. Суд встал на сторону омички и обязал ПФР производить выплаты. Пенсионный фонд подавал апелляцию, но решение осталось без изменений.