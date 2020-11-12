В Омске ПФР дважды проиграл суд наследникам ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Суд обязал ПФР назначить выплаты наследникам ликвидатора. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спор возник между Пенсионным фондом и омичкой, которая не смогла получить ежемесячные выплаты на детей. Их дедушку посмертно в 2006 году признали ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Его дети и внуки имели право на льготы и ежемесячные выплаты, как родившиеся в первом и втором поколении в семье облученного. Омичка обратилась в пенсионный фонд, чтобы получить выплаты для детей, внуков ликвидатора, но ей отказали. Тогда женщина пошла в прокуратуру.

В пресс-службе ведомства сообщили, что рассмотрели жалобу и направили в суд иск о признании отказа недействительным. Суд встал на сторону омички и обязал ПФР производить выплаты. Пенсионный фонд подавал апелляцию, но решение осталось без изменений.