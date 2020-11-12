В «коронавирусные каникулы» в ТЦ задержали 24 омских подростка без родителей

Дети сейчас не имеют появляться в торговых центрах и кинотеатрах без родителей. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Неделю назад оперштаб установил новое ограничение, касающееся школьников. После продления каникул подросткам запретили появляться в кафе, кинотеатрах и торговых центрах без сопровождения родителей.

В омской полиции подвели итоги специального рейда. Всю неделю люди в форме наведывались в крупные торговые центры в поисках несовершеннолетних без родителей. С 3 по 11 ноября остановлено 24 школьника, которые не имели права находиться одни. Из них 16 человек уже достигли возраста, когда могут быть привлечены к административной ответственности. Об этом накануне рассказала заместитель начальника отдела организации деятельности по делам несовершеннолетних омского УМВД Юлия Кулагина.

Добавим, что любимыми местами у нарушителей стали торговые центры МЕГА, «ПароPlaza» и ТК «Миллениум». Там подростков без родителей ловили чаще всего.