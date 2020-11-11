В Омске снова случился свадебный бум из-за красивой даты «11.11.2020»

Регистрацию на 11.11.2020 назначили полсотни омских пар. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Любопытную статистику обнародовали в Главном государственно-правовом Управлении региона. Как выяснилось, в среду, 11 ноября, существенно увеличилось по сравнению с таким же днем в октябре число омичей, решивших заключить брак.

На красивую дату «11.11.2020» назначили свадьбы сразу 50 пар. Считается, что такие «магические» цифры принесут счастье молодоженам.

Впрочем, статистика неумолима: браки, заключенные в «счастливые» дни, распадается Омской области с такой же периодичностью, как и все остальные.

При этом, судя по всему, верят в красивые цифры на календаре, в основном, горожане. Жители омских сел женились в этот день не чаще, чем во все остальные.

Молодожены отдают предпочтение Советскому ЗАГСу: сегодня здесь 7 зарегистрируются 15 пар (для сравнения, 28 октября было 7). На втором месте идет Центральный ЗАГС, в котором сыграют свадьбу 9 пар (против 5 пар в последнюю среду октября). В ЗАГСах остальных трех округов ожидается по 7-8 регистраций, уточняет «Омск-информ».