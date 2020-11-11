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В Омской области пенсионер задохнулся в дыму из-за собственной неосторожности

Но в причинах его гибели еще будут разбираться
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Следователи проверят гибель пенсионера в собственном доме.

Следователи проверят гибель пенсионера в собственном доме.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Калачинске в Омской области накануне местные жители сообщили о возгорании в одном из домов. Прибывшие на место спасатели увидели сильное задымление, вошли внутрь и устранили его причину. Огонь еще не успел разгореться, а сильный дым поднимался от тлеющего матраса.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, после странения возгорания пожарные обнаружили на кровати пенсионера. К сожалению, медики не успели спасите его жизнь, мужчина скончался предположительно от отравления угарным газом. Предварительная версия следствия о возникновении пожара и его последствиях - неосторожность при курении.

Криминал