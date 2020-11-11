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Происшествия

В Омской области рецидивист до полусмерти избил соседа поленом

Зачем он это сделал, мужчина пояснить не смог
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Сельчанина грозит новый срок за тяжкое преступление.

Сельчанина грозит новый срок за тяжкое преступление.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧП случилось на севере региона. Пять раз судимый житель Знаменского района выпивал вместе с соседом. Потом мужчины повздорили и рецидивист избил собутыльника полном. Правда, протрезвев, он затруднился ответить задержавшим его силовикам, за что именно.

– Мужчине поставлен диагноз: «закрытый перелом правого бедра, ушиб правой половины грудной клетки», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – На месте происшествия изъято орудие преступления. Ранее задержанный был судим за кражи и грабеж.

Криминал