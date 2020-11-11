В Омской области рецидивист до полусмерти избил соседа поленом

Сельчанина грозит новый срок за тяжкое преступление. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧП случилось на севере региона. Пять раз судимый житель Знаменского района выпивал вместе с соседом. Потом мужчины повздорили и рецидивист избил собутыльника полном. Правда, протрезвев, он затруднился ответить задержавшим его силовикам, за что именно.

– Мужчине поставлен диагноз: «закрытый перелом правого бедра, ушиб правой половины грудной клетки», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – На месте происшествия изъято орудие преступления. Ранее задержанный был судим за кражи и грабеж.