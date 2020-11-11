Из-за неизвестных дебоширов омичи не могут попасть в теплую остановку

Омичи заметили, что двери в теплую остановку закрыты, а ручки нет. Фото: ВКонтакте

В соцсетях омичи пожаловались на закрытые теплые остановки. На этот раз дверь была не просто закрыта, а стояла без ручки. Местная жительница даже опубликовала возмущенный пост в соцсетях.

- Что за безобразие? Остановка Дмитриева, как только начались холодные дни, так закрыли дверь в теплую остановку и скрутили ручку! Невозможно с ребенком от ветра спрятаться, - посетовала Омичка.

В компании, обслуживающей остановку, объяснили, что ручку не скручивали. Ее вырвали ночью неизвестные. Видимо, кто-то так хотел попасть внутрь, что не рассчитал силы. Поставить новую ручку обещают завтра, а пока павильон и правда останется закрытым.

В комментариях под постом омичи отмечают, что это не единственный закрытый павильон в городе. И в других местах ручки никто не ломал, их просто не открывают.