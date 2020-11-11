На ремонт трамвайных путей в Омске потратили 26 миллионов

В Омске обновили почти 1,5 километра трамвайных путей

В дептрансе Омска подвели итоги ремонта трамвайных путей за 2020 год. Всего отремонтировали 1 километр 395 метров путей.

В пресс-службе ведомства уточнили, что ремонт был проведен на прямых участках улиц Лермонтова (1,1 км) и Богдана Хмельницкого (100 м); на кривых участках на улицах 6 Линия, 3 Транспортная и в двух местах на перекрестках улиц 24 Северная и Долгирева. Также на путях установили 6 новых стрелок.

Для ремонта понадобилось 1 900 шпал и 163 тонны рельсов. В работах принимали участие 15 монтеров пути по капремонту. Основные работы проводили по ночам, чтобы не затруднять дорожное движение

Общая сумма, потраченная на ремонт в этом году составила 26 миллионов рублей. На отремонтированных участках повысилась безопасность движения и увеличилась скорость движения трамваев, подчеркнули в департаменте транспорта.