Водитель, сбивший подростка на переходе, выплатит его семье 145 тысяч

В итоге водителя обязали выплатить семье потерпевшего ребенка 145 тысяч. Фото: Архив "КП"

Инцидент случился на улице Машиностроительной в Ленинском округе Омска. Водитель легковушки сбил 16-летнего подростка, переходившего дорогу по зебре.

В результате медики установили, что пострадавшему был причинен легкий вред здоровью. Суд первой инстанции обязал лихача выплатить семье сбитого ребенка 45 тысяч рублей. Но мать мальчика посчитала, что этого недостаточно, и подала апелляцию.

– Прокурор Ленинского округа не согласился с принятым решением и оспорил его в апелляционном порядке, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда согласилась с позицией прокуратуры, взыскав с ответчика компенсацию морального вреда в общем размере 145 тысяч рублей. Судебный акт вступил в законную силу.