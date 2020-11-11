Омск попал в пятерку городов по случаям загрязнения воздуха

Омичи, в принципе, и так догадывалась, что ситуация с экологией в городе далека от благополучной.

Аналитический центр при правительстве РФ со ссылкой на данные Росстата опубликовал данные по случаям загрязнения. Омск предсказуемо вошел в пятерку городов, где ситуация оказалась наиболее критичной. Список размещен в 66-м Бюллетене о текущих состояниях российской экономики за октябрь.

– Случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха были отмечены в Бурятии (19 случаев), Забайкальском крае (8 случаев), в Красноярском крае и Хакасии было выявлено 7 и 4 случая соответственно. Кроме того, подобные случаи также были отмечены в Новокузнецке, Комсомольск-на-Амуре, Шелехове (Иркутская область), Омске, а также в рабочем поселке Чегдомыне (Хабаровский край), – сообщается в документе.

Напомним, Омск систематически попадает в статистику, когда фиксируется превышение норм по всевозможным загрязнениям. О выбросах, которые горожане чувствуют и без специальных приборов, информирует и региональное минприроды. Однако дальше этого дело пока не идет, в корне ситуация с экологией в Омске не меняется.