В Омске ищут сбежавшего педофила

Преступник выглядит примерно так. Фото: СУ СК

Силовики опубликовали фоторобот педофила, объявленного в розыск. Извращенца, который на 23-й Северной совершил действия сексуального характера в отношении детей, ищут с сентября.

– Просьба ко всем гражданам, кто узнал подозреваемого и может сообщить информацию о разыскиваемом лице, позвонить по телефону доверия следственного управления 395-506 или на телефонную линию «Ребенок в опасности!» с коротким номером 123 или 02, – говорится в официальном обращении регионального СУ СК.