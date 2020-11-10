В Омске начнутся рейды по уборке снега, который еще не выпал

Администрация Омска начнет рейды по уборке снега в Омске. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В мэрии Омска сообщили, что с 11 ноября начнутся рейды по уборке снега. Это связывают с грядущим ухудшением погоды и выпадением обильных осадков. Что именно будут проверять мобильные группы пока не понятно, ведь снег не только не лег, но даже еще не выпал. В администрации напоминают, что в зимний период снег должен быть убран до асфальта или другого покрытия в радиусе 10 метров от зданий и торговых павильонов, а на остановках в радиусе 5 метров.

За нарушения этих требований для ответственных лиц предусмотрены штрафы в размере от 1000 до 2000 для граждан, для должностных лиц от 5 до 7 тысяч и для юридических лиц от 10 до 20 тысяч рублей.