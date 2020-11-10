В Омском ГАУ завершилась реализация проекта «Социальный навигатор»

Напомним, что 30 апреля были подведены итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования. Омский государственный аграрный университет стал победителем конкурса в номинации «Добровольчество» с проектом «Социальный навигатор», который реализован волонтерским центром Омского ГАУ. В сентябре команда проекта приступила к выполнению намеченных планов.

Авторами проекта выступили представители волонтерского центра Омского ГАУ. Согласно проекту, планируется провести работу по социальной адаптации, профориентации и привлечению несовершеннолетних осужденных с наказаниями, не связанными с изоляцией от общества, состоящих на учете в филиалах ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области, к волонтерскому и спортивному движению.

Завершающими мероприятиями проекта стали спортивные соревнования, благотворительная акция, профориентационное тестирование.

Товарищеские соревнования прошли по футболу и волейболу в спортивном комплексе Омского ГАУ. В них принимали участие представители волонтерского центра «Глобус» Омского ГАУ и несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете в ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области.

Провела разминку и судейство соревнований по волейболу председатель студенческого спортивного клуба Омского ГАУ Анна Криницкая. Помощь в проведении соревнований по футболу оказали активисты студенческого спортивного клуба Омского ГАУ, члены сборной команды по футболу нашего университета. Оргкомитет проекта «Социальный навигатор» выражает благодарность за оказанное содействие при проведении мероприятия и.о. заведующего кафедрой физической культуры и спорта экономического факультета Сергею Николаевичу Якименко, директору СОК Сергею Владимировичу Нечаеву, председателю студенческого спортивного клуба Омского ГАУ Анне Криницкой, а также всем сотрудникам спортивного оздоровительного комплекса Омского ГАУ за отзывчивость и внимательность.

В рамках проекта также прошла волонтерская акция «Выезд в приют для животных «Омские хвостики». Волонтеры организовали сбор средств для покупки корма животным приюта, благодаря чему удалось закупить все необходимое для них. В приюте волонтеров встретил целый хор разномастных собачьих голосов. Лай не умолкал практически ни на секунду, потому что охранять - это одно из предназначений собаки. Через какое-то время, привыкнув к новым посетителям, они успокоились и возвратились к своим обычным делам. Отношение к домашним животным - это личное дело каждого. Но если у вас есть домашнее животное, не важно, собака это, кошка или кто-то еще, просим вас, не выбрасывайте его на улицу. Нет ничего страшнее предательства по отношению к существу, которое изначально создано для того, чтобы бескорыстно дарить и получать любовь, быть спутником человека по жизни. Благодаря таким мероприятиям ребята осознают, какая ответственность ложится на владельцев животных и как важно не оставлять братьев наших меньших на произвол судьбы.

Хочется выразить огромную благодарность работникам приюта. Спасибо за то, что вы ухаживаете за всеми собачками. У вас очень доброе сердце. Приятно осознавать, что есть такие люди, которым не безразлична судьба каждого из животных. Большое спасибо тем, кто оказал финансовую поддержку. Волонтеры вам очень благодарны.

Завершающим мероприятием проекта стало профориентационное тестирование. В начале мероприятия участники смогли подробнее познакомиться с Омским ГАУ, посмотрев профориентационный видеоролик. Ребята узнали какие существуют направления подготовки, как осуществляется прием, какие экзамены нужно сдавать и многое другое. В процессе тестирования участники смогли не только пройти опрос, но и сразу же проконсультироваться с профконсультантом Центра профессиональной ориентации и довузовской подготовки Новиковой Людмилой Давыдовной. Омский ГАУ выражает благодарность за помощь в проведении мероприятия профконсультанту Центра профессиональной ориентации и довузовской подготовки Новиковой Людмиле Давыдовне, а также всему коллективу Центра профессиональной ориентации и довузовской подготовки и директору Карпук Любови Михайловне.

У всех участников остались только положительные эмоции от реализованного проекта. Удалось достичь всех запланированных показателей. Команда волонтерского центра и дальше будет работать с данным проектом, а также реализовывать новые социальные проекты.

Мероприятия прошли в строгом соответствии с рекомендациями в условиях эпидемиологической настороженности.

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