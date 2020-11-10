Гидрометцентр: В октябре выбросы в Омске были лишь дважды

На выбросы жители жалуются с пугающей частотой. Фото: vk.com

Итоги октября подвел Обь-Иртышский гидрометцентр. Ведомство опубликовало итоги мониторинга о состоянии воздуха в Омске в прошлом месяце. И если верить этому отчету, то в экологическом плане дела в октябре в городе пошли на лад.

По данным синоптиков, в прошлом месяце зафиксировано лишь два случая превышения загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидаемо их выявил в Советском и Ленинском округах. Однако в целом ситуация стала гораздо лучше, судя по этому отчету. Добавим, что в сентябре и предыдущих месяцах фиксировали более десятка случаев выбросов. А жалоб омичей в соцсетях на неприятный запах в городе было гораздо больше.

Всего же, по данным ведомства, за месяц взято более 7 000 проб воздуха на наличие 25 примесей.