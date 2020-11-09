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Омич по бесплатному промокоду съел пиццы на 50 тысяч

Теперь ему придется отвечать перед законом
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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За три месяца парень наел на 50 тысяч рублей.

За три месяца парень наел на 50 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился владелец сети пиццерий в Омске. Он объяснил, что кто-то бесплатно заказывал пиццу по специальному промокоду для сотрудников. Ущерб составил более 50 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД рассказали, что злоумышленника обнаружили по камерам видеонаблюдения. Он никогда особенно не скрывался. Им оказался 25-летний житель Советского округа. Парень рассказал, что услышал специальный код случайно, пока стоял в очереди за одним из работников пиццерии. Позже он решил воспользоваться им. Так парень 3 месяца постоянно заказывал бесплатную пиццу на вынос, но однажды при заказе код не сработал. В компании заметили неладное и заблокировали услугу.

Теперь на омича завел уголовное дело по статье за кражу.