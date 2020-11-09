Шесть машин тушили крупный пожар в садоводческом товариществе под Омском

Пожар случился в дачном поселке Омского района. Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС России по Омской области

Инцидент случился в ночь на понедельник в садоводческом товариществе «Заря» Омского района.

– 08 ноября в 23.51 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании дачного дома, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На момент прибытия пожарных горел двухэтажный дачный дом мансардного типа размером 9 на 7 метров и пристроенная к дому веранда размером 6 на 7 метров.

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС России по Омской области

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС России по Омской области

В результате пожара были повреждены и разобраны: дом, вещи домашнего обихода, веранда на всей площади. Общая площадь пожара составила 99 квадратных метров.

Все могло закончиться еще хуже, но приехавшие на место пожарные успели вынести на улицу четыре газовых баллона.

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС России по Омской области

Серьезные последствия ЧП объясняются несколькими факторами. Его поздно заметили и соответственно сообщили в дежурную часть, когда огонь уже сильно разгорелся. Дело довершили сильный ветер, который дул накануне и удаленность источников воды от места происшествия. Окончательно причину пожара и причиненный им материальный ущерб установят в ходе проверки.

Фото: пресс-служба областного ГУ МЧС России по Омской области

Также сообщается, что открытое горение ликвидировано в 00.47, в 03.05 пожар полностью ликвидирован.

На тушение привлекались шесть пожарных автомобилей и 30 человек личного состава. Также работало звено газодымозащитной службы.