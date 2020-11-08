В Омске пациентка кинула табуретку в соседку, обвинившую ее в краже яблок

В качестве боевого оружия пациентка использовала незамысловатую больничную мебель. Фото: Артем КИЛЬКИН

Судя по всему, быстро пошла на поправку 44-летняя пациентка одной из омских больниц. По крайней мере, у женщины хватило сил на драку с 34-летней соседкой по палате.

Началось все с исчезновения яблок, принесенных младшей из оппоненток. Женщина заподозрила в их краже старшую. Та почувствовала себя оскорбленной и в качестве аргумента кинула в подозрительную обидчицу табуретку. Снаряд достиг цели и сломал потерпевшей руку.

Медперсоналу пришлось оторваться от исполнения своих непосредственных обязанностей и идти разнимать дерущихся. Но на этом история не закончилась.

– Полчаса спустя конфликт продолжился в умывальной комнате. Злоумышленница продолжила оскорбления и нанесение телесных повреждений, в результате чего у пострадавшей диагностировали еще один перелом – фаланги второго пальца левой кисти, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Омичке оказали первую помощь и направили на медицинское освидетельствование. По заключению эксперта вред, причиненный ее здоровью, признан средним, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела. По данным фактам продолжается дознание.

По статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» нападавшей грозит до трех лет колонии.