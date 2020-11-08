В Омской области нашли мать-кукушку, бросившую двоих маленьких детей в пустом доме

Найденные дети были грязными и голодными. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Завершились поиски матери-кукушки из поселка Таврического. Напомним, на днях в полицию обратились обеспокоенные местные жители. Они рассказали, что в доме соседки творится что-то неладное: там сильно плачут маленькие дети. При этом саму женщину никто уже долгое время не видел.

Приехавшие на место стражи порядка обнаружили в пустом доме двоих малышей: годовалую девочку и двухлетнего мальчика. Оба жались к включенному обогревателю, были голодные и грязные. Где находится их мать, на тот момент установить не получилось. Кукушку объявили в розыск. Детей временно забрали.

Детей спасли приехавшие на место полицейские. Фото: УМВД России по Омской области

И вот накануне она объявилась. Как выяснилось, сельчанка вернулась домой в тот же вечер. Не найдя там сына и дочь, она как ни в чем не бывало пошла спать. Не искала она их и в следующие дни.

– Информация о происшествии направлена в органы опеки и попечительства Таврического района для рассмотрения вопроса об ограничении женщины в родительских правах, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оставление в опасности». Ранее женщина привлекалась только к административной ответственности за неисполнение обязанности по содержанию и воспитанию детей. С 2014 по 2015 год состояла на профилактическом учете как неблагополучный родитель.