По собственному желанию уволилась замминистра здравоохранения Омской области Анастасия Малова

В Омске произошла еще одна отставка в министерстве здравоохранения.

Сегодня стало известно, что по собственному желанию уволилась заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства. Напомним, именно ее отстранили от работы на время проверки инцидента со скорыми, которые привезли больных к зданию минздрава. Многие предполагали, что ее уволят, но женщина ушла сама сразу после отставки министра здравоохранения.

Вчера вечером об отставке Ирины Солдатовой сообщил губернатор Омской области Александр Бурков. Такое решение приняли после проверки в регионе Росздравнадзора. Нового министра здравоохранения в Омске теперь назначат только после согласования кандидатуры с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.