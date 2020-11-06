В омской школе задержали преступника, находившегося в региональном розыске

Омича задержали на территории школы.

В Омске задержали разыскиваемого преступника. Его заметили на территории одной из городских школ.

Накануне у вахтерши одной из школ вызвал подозрение странный человек, расхаживавший по территории школы. На просьбы уйти он никак не реагировал, а потом и вовсе зашел в здание школы и сказал, что ему нужно дождаться друга. Женщина не стала его выгонять, а вызвала охрану.

Прибывшим на место сотрудникам Росгвардии мужчина озвучил туже версию, но при выяснении личности гвардейцы узнали, что неоднократно судимый 36-летний мужчина находится в розыске за кражу денег. Что он делала на территории школы, пока остается загадкой. Для дальнейших разбирательств задержанного доставили в полицию.