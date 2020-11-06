На служебном авто мэра Омска теперь ездит терапевт из горбольницы № 1

На служебном авто мэра временно будет ездить терапевт Ольга Смиренина. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Оксана Фадина ушла в отпуск, а свою служебную машину и еще 19 транспортных средств из автопарка мэрии, передала в пользование омским медикам.

Теперь на авто представительского класса будет ездить на вызовы к пациентам участковый терапевт Ольга Смиренина из омской горбольницы № 1 имени Кабанова.

– Все водители отзывчивые, доброжелательные, город знают хорошо, – рассказывает доктор. – И машины комфортные. Очень удобно, по 40-50 адресов успеваем объехать.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

По информации областного минздрава, поликлиника ГБ-1 имеет два подразделения и обслуживает более 100 тысяч омичей. За смену поступает до 1500 тысяч обращений. До пандемии обходились своими четырьмя машинами. Сейчас нагрузка на участковых врачей возросла втрое –до 200 вызовов в сутки. Особенно много обращений сейчас от омичей с пневмониями и ОРВИ. Но сейчас дежурные терапевты успевают за смену побывать у всех, кто вызывал помощь на дом.

–

– Смена до 20.00, но, зачастую, бригады и позже возвращаются, – говорит заместитель главврача ГБ-1 им. Кабанова по поликлиническои работе Наталья Дмитриева. – Водитель же не оставит доктора и не уедет. Мы благодарны им за помощь. Терапевты больше больных теперь успевают охватить. Не будет отложенных вызовов.