В Омской области до тла сгорел частный дом

В Омской области жилой дом за час сгорел до тла. Фото: пресс-служба УГ МЧС по Омской области

Накануне в деревне Ютр-Уйск Седельниковского района произошло настоящее ЧП. Загорелся один из жилых домов.

Пожарные потушили огонь, но все имущество сгорело. Фото: пресс-служба УГ МЧС по Омской области

Как рассказали в пресс-службе МЧС, о возгорании им сообщили около 13:40. Конда расчет прибыл на место, огонь полностью охватил одноэтажный деревянный дом и угрожал перекинуться на соседние хозяйственные и жилые постройки. Возгорание обнаружили поздно, поэтому минимизировать ущерб не удалось. Пожарные только спасли от огня соседние дома, а тот что загорелся тушили около часа. Правда от дома уже ничего не осталось, в ходе работ пожарным пришлось его разобрать.

К счастью, обошлось без человеческих жертв. Причины возгорания пока устанавливаются. А омичей просят соблюдать осторожность в зимний пожароопасный период.