В Омске дорогу-дублер на Левобережье все же сделают двусторонней

В Омске дорогу-дублер откроют как двустороннюю. Фото: ВКонтакте

В Омске близится к завершению строительство новой дороги на Левом берегу. Вокруг нее было немало споров и недовольств, но, похоже, что объект сдадут в срок. Сейчас там уже наносят разметку и заканчивают установку знаков.

Именно это и озадачило внимательных омичей. В соцсетях один из жителей заметил, что на участке рядом с мостом рабочие рисую двустороннюю разметку, хотя омичей заверили, что из-за узости дорожного полотна, она должна быть односторонней.

- Внесение изменений в проект организации дорожного движения и организация одностороннего движения на ул. 3-й Островской на участке от ул. 3-й Енисейской до развязки метромоста планируется выполнить после сдачи новой дороги в эксплуатацию, - объяснили представители мэрии "Новому Омску".

Напомним, что сдача объекта должна состояться в начале декабря. Открывать дорогу по частям в мэрии отказались, поэтому омичам до сих пор приходится пользоваться объездными путями.