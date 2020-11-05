На благоустройство набережной Оми в Омске потратят еще 15 миллионов

В Омске все еще не закончена реконструкция набережной Оми. Фото: Веселовская Анна

В Омске продолжается реконструкция частей набережной Оми со стороны улицы Чехова и со стороны улицы Думская. Работы там планировали завершить к началу октября, но сейчас они еще продолжаются.

В мэрии объявили новый аукцион по поиску подрядчика, которому за выполнение работ планируют заплатить 14,6 миллионов рублей. Как следует из контракта, от фирмы требуется доработать набережную со стороны улицы Думской: закончить обустройство лестниц, облицевать трибуны, пандусы и колонны, смонтировать ограждения, вымостить тротуар. Также на обеих сторонах набережной придется заняться озеленением.

Итоги аукциона планируют подвести 16 ноября, а завершить работы к декабрю. Напомним, что благоустройством двух отрезков набережной Оми начали заниматься в июле 2020 и выделили для этих целей более 67 миллионов рублей.