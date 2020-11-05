Трое омских школьников получили по миллиону за победу во всероссийском конкурсе

Фото: мэрия Омска

Пятеро омских школьников победили во всероссийском конкурсе «Большая перемена». Причем учащиеся, продемонстрировавшие свои знания, получили вполне внушительные призы.

В пресс-службе омской мэрии рассказали, что трое 11-классников из Омска выиграли по миллиону рублей, двое 9-классников – по 200 тысяч.

Деньги победители смогут потратить на дальнейшее обучение или на оплату ипотеки в будущем.

Вот те, кем может гордиться город:

– ученик школы № 30 в номинации «Твори!» (приз – 1 млн рублей);

– ученица лицея № 166 в номинации «Будь здоров!» (приз – 200 тысяч рублей);

– ученик лицея № 92 в номинации «Создавай будущее!» (приз – 1 млн рублей);

– ученица школы № 61 в номинации «Сохраняй природу» (приз – 200 тысяч рублей);

– ученица школы № 38 в номинации «Твори!» (приз – 1 млн рублей);

– ученица школы № 112 в номинации «Твори!» (приз – 1 млн рублей).