В омском минздраве объяснили, почему в аптеках требуют рецепты на латыни

Рецепты на латыни пациентам должны выписывать по закону. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в соцсетях бурное обсуждение вызвал пост омички о том, что ей не продали лекарства по рецепту врача из-за того, что он был написан на русском языке. В аптеке женщину заверили, что принимают рецепты исключительно на латыни. В министерстве здравоохранения Омской области заявили, что это полностью законные требования и они имеют вполне конкретную причину.

- требование о выписке рецепта на лекарственные препараты по латыни установлено действующим законодательством: формы рецептов, а также порядок их оформления утверждены приказом Минздрава России от 14 января 2019 года № 4н. Использование латинского языка позволяет фармацевту предложить пациенту не какие-то конкретные таблетки, а препарат, содержащий указанное действующее вещество. К примеру, препаратов, содержащих азитромицин на рынке свыше десятка и, видя в рецепте: tabl. Azitromicini 0.5, фармацевт сможет выбрать из ассортимента аптеки нужное лекарство, подходящее пациенту, в том числе, по стоимости. Сегодня, когда есть дефицит некоторых препаратов для лечения ОРВИ, рецепты на латыни являются как никогда актуальными, - отметили в пресс-службе ведомства.

Остается только догадываться, почему многим пациентам продолжают выписывать рецепты на русском языке.