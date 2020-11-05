Жители поселка под Омском задыхаются от прорыва канализации

Все кюветы и низины в поселке Морозовка затопило канализационными отходами. Фото: скриншот с видео

В соцсетях появилось тревожное видеообращение от жителей поселка Морозовка, который находится совсем недалеко от Омска. Местные жители жалуются на полное бездействие управляющей компании. В поселке затопило канализацию и все низины уже стоят в сточных водах. Уровень постепенно поднимается и скоро фекалии подтопят и дома, которые стоят чуть ниже других.

- Это не крик, это вопль души. Наша насосная станция не работает, не откачивает стоки, хотя весь поселок платит за водоотведение. Когда нас обсуживал Водоканал, в таких случаях приезжали аварийные машины и откачивали канализационную воду. Теперь мы переданы неизвестно кому и ничего не делается. Дозвониться до нашей администрации или жилищной инспекции мы не можем, постоянно занято, - рассказывает на видео местная жительница.