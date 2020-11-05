В Омске инвалид живет в разваливающемся доме, но переселят его лишь через год

В квартире от сырости и плесени отваливаются обои. Фото: ВКонтакте

В соцсетях омичи поделились историей инвалида первой группы, которому приходится выживать в нечеловеческих условиях. Дом по адресу поселок Биофабрика дом №3 уже давно признали аварийным и подлежащим сносу. Значит и жильцов должны были расселить, но омичу приходится продолжать ютиться в комнатах, где по стенам ползет плесень, а с потолка капает вода.

От старости уже начинают ломаться половые доски. Фото: ВКонтакте

- Администрация пишет в отписках о сносе только в декабре 2021 года! Как должен жить человек, тем более инвалид? Почему Администрация не исполняет решение суда? Здоровье у человека уже плохое, а врачи боятся заходить, вдруг что-то на голову упадет. И самое страшное, когда проезжают фуры мимо, весь дом потряхивает, - рассказывает автор поста.

Штукатурка отваливается со стен, а окна приходится закрывать фанерой. Фото: ВКонтакте

В комментариях омичи поражаются состоянию жилья и недоумевают, как можно жить в таких условиях. Жильцам советуют обратиться в прокуратуру.